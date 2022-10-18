Зеленский назвал немецкую IRIS-T действительно эффективной системой ПВО 18 октября, 22:43 IRIS-T (Фото:Wikimedia)

Президент Владимир Зеленский отметил эффективную работу немецкой системы ПВО IRIS-T, которая уже защищает небо Украины.

Во время вечернего видеообращения Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине с противовоздушной и противоракетной обороной.

«Очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу», — сказал он.

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11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ. В командовании Воздушных сил уточняли, что немецкая система уже работает «где-то на южном направлении».

Ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в следующем году.