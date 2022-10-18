Зеленский назвал немецкую IRIS-T действительно эффективной системой ПВО

18 октября, 22:43
Поделиться:
IRIS-T (Фото:Wikimedia)

IRIS-T (Фото:Wikimedia)

Президент Владимир Зеленский отметил эффективную работу немецкой системы ПВО IRIS-T, которая уже защищает небо Украины.

Во время вечернего видеообращения Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине с противовоздушной и противоракетной обороной.

«Очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу», — сказал он.

Видео дня

11 октября Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ. В командовании Воздушных сил уточняли, что немецкая система уже работает «где-то на южном направлении».

Ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в следующем году.

https://www.youtube.com/embed/PX6JBN9sjGI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ ПВО Владимир Зеленский IRIS-T SLM

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X