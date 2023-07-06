«Это в ваших интересах». Зеленский призвал другие государства продолжать поставки оружия для ВСУ 6 июля, 23:28 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки оружия для ВСУ отвечают интересам других стран, так как война не перекинется на их территории.

«С прагматической точки зрения помогать украинской армии — в пользу других государств, потому что пока война продолжается в Украине, она не перекинется на территорию других стран», — заявил президент.

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Глава государства отметил, что для деоккупации территории украинской армии необходимы техника, снаряды и боеприпасы. Президент напомнил, что россияне массово минируют захваченные территории.

«У нас полностью заминированная территория, а наши ребята должны идти вперед. Есть государства нейтральные. Есть государства, которые долго думают. Есть бюрократические процессы. Мы стоим перед глобальным многогранным вызовом, потому что идем пешком, разминируем, а потом идет техника. Есть разница: идти пешком или ехать техникой», — заявил Зеленский.