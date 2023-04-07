Северодонецк, Горное и Попасная. Зеленский назначил начальников военных администраций в трех городах Луганской области

7 апреля, 17:30
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Зеленский назначил руководителей военных администраций Северодонецка, Горного и Попасной (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Зеленский назначил руководителей военных администраций Северодонецка, Горного и Попасной (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 апреля, назначил начальников военных администраций Северодонецка, Горного и Попасной Луганской области.

Соответствующие распоряжения №61/2023-рп, №62/2023-рп и №63/2023-рп появились на сайте президента.

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Согласно документам, начальником Горной городской военной администрации назначен Алексей Бабченко, начальником Попаснянской городской военной администрации Николай Ханатов.

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Главой Северодонецкой городской военной администрации Зеленский назначил Александра Стрюка.

Ранее сообщалось, что Зеленский создал военные администрации в 19 оккупированных населенных пунктах Запорожской области, в том числе в Энергодаре, Днепрорудном и Орехове.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Указ Луганская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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