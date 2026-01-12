Зеленский назначил Рудницкого заместителем главы СБУ

12 января, 21:12
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Иван Рудницкий стал заместителем главы СБУ (Фото: via Віталій Глагола / Telegram)

Иван Рудницкий стал заместителем главы СБУ (Фото: via Віталій Глагола / Telegram)

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Рудницкого заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Предыдущим указом Рудницкий был уволен с должности главы Волынской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

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Вместо этого исполнение обязанностей главы Волынской ОВА возложено на Романа Романюка.

Также Зеленский подписал указ о назначении Тараса Пастуха главой Тернопольской ОВА.

Ранее Зеленский анонсировал продолжение кадровых изменений в регионах и СБУ.

«Продолжил сегодня кадровые изменения и в регионах, и в Службе безопасности Украины, будут еще решения», — сказал Зеленский в вечернем обращении 12 января.

5 января генерал-майор Евгений Хмара был назначен временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Что известно об Иване Рудницком: коротко

Иван Рудницкий — контрразведчик, полковник СБУ с более чем 20-летним опытом службы в СБУ.

Родился 14 января 1978 года в Дрогобыче Львовской области в семье военнослужащего. В 2008 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности правоведение.

Карьеру в СБУ начинал оперативным сотрудником, впоследствии занимал руководящие должности в региональных управлениях: Львовском, Закарпатском, Полтавском и Волынском. Был заместителем начальника СБУ в Закарпатской и Львовской областях (курировал направление борьбы с коррупцией и организованной преступностью), возглавлял управление СБУ в Закарпатской (2019−2022), Полтавской (2022−2024) и Волынской (май-ноябрь 2024) областях.

С ноября 2024 года по январь 2026 года работал председателем Волынской областной военной администрации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Зеленский Служба безопасности Украины (СБУ) Тернопольская область Волынская область

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