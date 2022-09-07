Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях 7 сентября, 17:15 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

В среду, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей в Херсонской и Черниговской областях.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, Артем Борисевич стал новым начальником СБУ в Херсонской области. С 7 ноября 2019 года эту должность занимал Сергей Криворучко. После полномасштабного вторжения РФ Криворучко предал Украину, поэтому Зеленский принял решение уволить его.

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В Черниговской области новым руководителем СБУ был назначен Алексей Лях. Ранее эту должность занимал Евгений Нетужилов. Он возглавлял СБУ в Черниговской области с 11 ноября 2020 года.

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