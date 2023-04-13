Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОВА 13 апреля, 23:57 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА.

Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованых на сайте Офиса президента.

«Назначить Артюха Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации», — говорится в документе.

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При этом Артем Лысогор назначен руководителем Луганской ОВА.

Артем Лысогор — был заместителем начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

Владимир Артю — генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.