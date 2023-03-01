Ракетный удар России по Бабьему Яру был преступлением против истории и человечности — Зеленский 1 марта, 17:32 Ракетный удар по Киевской телевышке, рядом с которым располагаются Лукьяновское кладбище и Бабий Яр, был нанесен вечером 1 марта (Фото:Zelenskiy_official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ровно год назад, 1 марта 2022 года, Россия нанесла ракетный удар по Бабьему Яру в Киеве.

«Через десятилетия после трагедии Бабьего Яра эта земля и эта память подверглись новому издевательству. Российские террористы ударили ракетами. 1 марта 2022 года было совершено это российское преступление против истории, против человечности, против Киева и Украины», — сообщается в его Telegram.

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Президент убежден, что страна-агрессор будет привлечена к полной ответственности за геноцидную войну против украинцев.

«Каждый убийца, террорист и палач будут отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена. Жизнь и Украина победят!» — убежден украинский лидер.

Ракетный удар по Киевской телевышке, рядом с которым располагаются Лукьяновское кладбище и Бабий Яр, был нанесен вечером 1 марта. В результате погибли по меньшей мере пять мирных жителей.