«Завтра 11 месяцев войны». Зеленский поблагодарил военных, которые защищают Украину 24 января, 06:43 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 24 января прошло ровно 11 месяцев с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

«Завтра уже ровно 11 месяцев полномасштабной войны. Это будет 335-й день. День, который мы пройдем так же, как и 334, объединив все наши силы ради одного — победы ради. Ради победы Украины. Не кого-то против кого-то из нас самих. А ради всей Украины. Ради победы всего нашего государства в войне за свободу и независимость для всех украинцев. Это будет. И все необходимые шаги будут сделаны», — заявил президент.

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Глава государства также поблагодарил украинских военных, которые защищают Украину.

«Я благодарю всех наших воинов на фронте! Отдельно сегодня отмечу наших зенитчиков Воздушных сил – вы дали нам хороший день. Сбиты самолеты россиян, вертолет, ракеты. А также благодарю бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за храбрость и нужные Украине результаты на Донецком направлении. Спасибо, ребята! Спасибо всем, кто стойко защищает позиции нашего государства! Слава Украине!», - сообщил Зеленский.

