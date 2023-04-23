Каждый тихий день в тылу есть благодаря жестоким боям на передовой. 23 апреля, 22:44 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что каждый тихий день в тылу приходится день тяжелых и жестоких боев на передовой.

«Это важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе, везде, где сейчас более или менее тихо. Везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день… Каждый день такой тишины в тыловых областях обретается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях! Пожалуйста, прошу, уважайте это. И всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно, всегда поддерживайте государство и оборону, как это возможно», — заявил президент.

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Он также отдельно поблагодарил несколько украинских бригад, которые ведут наиболее ожесточенные бои на передовой.

«Первое - воинам. Всем, кто сейчас в бою, на позициях, на боевых задачах. Авдеевка, Марьинка, Бахмут, Лиманское направление, Северское… 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь, десантники нашей Семьдесятдевятки - спасибо вам, воины! Неизменно храбрые и крепкие! 80-я бригада ДШВ - спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы - спасибо за стойкость и защиту позиций, а значит, за защиту Украины!», - заявил президент.