На следующей неделе вопреки всему мы впервые отметим День украинской государственности — Зеленский

24 июля, 23:55
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский напомнил, что на следующей неделе в Украине будет впервые отмечаться День украинской государственности.

Праздник будет отмечаться в четверг, 28 июля.

«Впервые. Отметим во время такой жестокой войны — на шестом месяце. После восьми лет войны на Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. День украинской государственности будет утверждать связь украинцев, живущих сейчас, со многими поколениями нашего народа», — заявил президент.

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Глава государства напомнил, что украинскому государственному опыту, культуре, самобытности и характеру более тысячи лет.

«После всего, что прошел наш народ, после всего чему мы научились за столетие. Украинцы никогда не отдадут свою независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз! Беречь единство сейчас, работать вместе на победу — это самая важная национальная задача, которую все мы обязательно выполним», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=CLdvotKaKNY
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31 мая Верховная Рада установила новый праздник — ежегодно 28 июля в Украине будут отмечать День государственности. Праздник будут отмечать в день крещения Киевской Руси.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника — Дня украинской государственности — 24 августа 2021 года, во время празднования 30-летия Независимости. Он сразу подписал специальный указ во время парада на Майдане Незалежности в Киеве.

https://www.youtube.com/watch?v=QegeLBGBpwo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский День украинской государственности Война России против Украины

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