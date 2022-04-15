«За то, что полезно всем». Зеленский наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать

15 апреля, 02:06
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 — посмертно.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении защитников Украины, в том числе и «тех, чьи фамилии нельзя называть». Об этом он президент заявил в видеообращении.

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«Наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно всем», — заявил Зеленский.

В частности, президент присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ.

«Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов», — подчеркнул Зеленский.

Всего президент подписал указы о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 — посмертно. Также награды получили двое служащих Госспецсвязи.

https://www.youtube.com/embed/Jaevb70qQEk

Также в ходе этого видеообращения президент заявил, что Россия хочет уничтожить Донбасс в первую очередь.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госспецсвязи Владимир Зеленский Война России против Украины

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