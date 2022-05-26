Зеленский наградил еще 144 военных, 17 — посмертно
Зеленский вручает награды военным 6 мая 2022 года (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)
Президент Украины Владимир Зеленский наградил еще 144 украинских военных. Из них 17 — посмертно.
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Об этом он сказал в видеообращении.
«Подписал сегодня (25 мая – ред.) указ о награждении наших героев.
144 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 17 - посмертно", - сказал Зеленский.
Соответствующий указ уже находится на сайте президента.
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