Зеленский наградил еще 144 военных, 17 — посмертно

26 мая, 07:13
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Зеленский вручает награды военным 6 мая 2022 года (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Зеленский вручает награды военным 6 мая 2022 года (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил еще 144 украинских военных. Из них 17 — посмертно.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом он сказал в видеообращении.

«Подписал сегодня (25 мая – ред.) указ о награждении наших героев.

144 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 17 - посмертно", - сказал Зеленский.

Видео дня

Соответствующий указ уже находится на сайте президента.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

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