Зеленский отметил новыми наградами 836 героев Украины

18 апреля, 05:51
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Зеленский подписал указы о награждении героев Украины (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский подписал указы о награждении героев Украины (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил 836 защитников во время войны против России.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что вечером 17 апреля он подписал указы о награждении героев Украины.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=IoJoDN-dabM

Согласно его указам, государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника, пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Зеленский подписал указ о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 — посмертно.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины ГСЧС Владимир Зеленский Нацполиция Война России против Украины

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