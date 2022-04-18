Зеленский отметил новыми наградами 836 героев Украины 18 апреля, 05:51 Цей матеріал також доступний українською Зеленский подписал указы о награждении героев Украины (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 836 защитников во время войны против России.



Война России против Украины — главные события 18 апреля

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что вечером 17 апреля он подписал указы о награждении героев Украины.

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Согласно его указам, государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 553 бойца Национальной гвардии, 64 пограничника, пять полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Зеленский подписал указ о награждении 221 военнослужащего ВСУ, из них 34 — посмертно.

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