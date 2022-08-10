Зеленский наградил еще почти 200 украинских защитников
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 182 украинских защитника. Он высказал благодарность каждому.
Об этом глава государства сказал во время обращения.
«Подписал сегодня новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами», — сказал президент.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения всего награждено уже более 26 тысяч украинских воинов.
«Я благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину. Вечная слава всем, кто воюет за свободу», — подытожил Зеленский.
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