Зеленский наградил еще почти 200 украинских защитников

10 августа, 05:09
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 182 украинских защитника. Он высказал благодарность каждому.

Об этом глава государства сказал во время обращения.

«Подписал сегодня новый указ о награждении наших защитников. 182 участника боевых действий отмечены государственными наградами», — сказал президент.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения всего награждено уже более 26 тысяч украинских воинов.

«Я благодарю каждого и каждую, кто защищает Украину. Вечная слава всем, кто воюет за свободу», — подытожил Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Защитник Владимир Зеленский Война России против Украины

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