Саммит в Киеве. Зеленский заявил о старте программы Grain from Ukraine: продовольствие из Украины будет идти в Африку и Азию

26 ноября, 15:29
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Президент Владимир Зеленский выступил во время Международного саммита по продовольственной безопасности в Киеве, где присутствовали иностранные лидеры (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский выступил во время Международного саммита по продовольственной безопасности в Киеве, где присутствовали иностранные лидеры (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил о старте программы Grain from Ukraine в субботу, 26 ноября. В ее рамках будет поставляться продовольствие из Украины в бедные страны Африки и Азии.

Об этом он объявил во время Международного саммита по продовольственной безопасности в Киеве.

В нем в онлайн- и офлайн-режимах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Польши, Литвы, Румынии, Бельгии, а также президент Венгрии Каталин Новак, которая впервые с начала полномасштабной войны приехала в Украину.

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«В рамках инициативы к началу весны следующего года планируется отправить из портов Украины как минимум 60 судов, не менее десяти в месяц. В страны, которые находятся под угрозой голода и засухи, — все они остро нуждаются в помощи», — заявил Зеленский.

В рамках черноморской зерновой инициативы из украинских портов вышло около 500 судов — это 12 миллионов тонн агропродукции для 40 стран мира, напомнил он. По словам президента, Россия пытается «затянуть движение судов» — их очередь в Босфоре составляет более 80 кораблей. Он подчеркнул: Украина выступает за увеличение количества портов и бессрочное продление этой инициативы.

Зеленский предложил создать новый международный институт для реагирования на мировые угрозы — гуманитарные и в сфере безопасности — со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, «откуда скоро выйдет судно в рамках программы».

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1155847052024070/

Как пишет Интерфакс-Украина, о выделении средств для борьбы с глобальным продовольственным кризисом в рамках инициативы и поставок зерна уже заявили Япония, (около $14 млн), Германия (15 млн евро), Франция (6 млн евро), Бельгия (10 млн евро), Канада (около $22,4 млн).

Инициативе Grain from Ukraine Владимир Зеленский выдвинул во время выступления на саммите G20 15 ноября: тогда первое судно Nord Vind с 27 тысячами тонн пшеницы на борту вышло в Эфиопию.

https://www.youtube.com/watch?v=05BA-8ufJbs
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Зерно Владимир Зеленский Война России против Украины

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