Зеленский о взрыве на Крымском мосту: На полуострове сегодня было облачно, но тепло
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв на Крымском мосту, заявил, что сегодня на полуострове «было облачно, но тепло».
В своем традиционном видеообращении он заявил, что для Украины это был неплохой день.
«Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло», — заявил он, вероятно, имея в виду взрыв на Крымском мосту.
Зеленский также добавил, что Украина гарантирует всем российским военным, которые сдаются в плен, сохранение их жизней.
«Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни», — заявил он.
8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».
Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».
В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.