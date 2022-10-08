Зеленский о взрыве на Крымском мосту: На полуострове сегодня было облачно, но тепло 8 октября, 21:24 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв на Крымском мосту, заявил, что сегодня на полуострове «было облачно, но тепло».

В своем традиционном видеообращении он заявил, что для Украины это был неплохой день.

«Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло», — заявил он, вероятно, имея в виду взрыв на Крымском мосту.

Видео дня

Зеленский также добавил, что Украина гарантирует всем российским военным, которые сдаются в плен, сохранение их жизней.

«Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни», — заявил он.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».



В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.