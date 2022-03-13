Сегодня ключевая задача — Мариуполь: гуманитарная колонна в 80 километрах от города — Зеленский 13 марта, 14:04 Цей матеріал також доступний українською Зеленский подчеркнул, что ключевая задача на сегодняшний день — это Мариуполь (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении в воскресенье, 13 марта, подчеркнул, что ключевая задача на сегодняшний день — это доставка гуманитарной помощи в Мариуполь, заблокированный российскими оккупантами.



«Сегодня ключевая задача — Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя. Всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви, сопровождающих этот груз: еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать», — сказал Зеленский.

«Понимаем, всем украинцам сейчас очень тяжело, всем 40 миллионам украинцев, но мы победим 100%. Слава Украине», — подчеркнул глава государства.



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