«Плохие новости для граждан РФ». Хладнокровная жестокость Зеленского и Залужного должна обеспечить победу Украине — Игаль Левин
Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
В войне России против Украины победит жестокий и хладнокровный, убежден офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Военный аналитик считает, что именно такими качествами обладают главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, президент Украины Владимир Зеленский и украинские Силы обороны в целом.
В интервью Radio NV Левин объяснил, что означает эта хладнокровная жестокость, и сообщил очень плохие новости для граждан РФ.
— Как электронные повестки в России отразятся на том, что будет происходить на войне в Украине?
— На войне в Украине отразится количество их не просто мобилизованных, а организованных солдат, которых смогут организовать в боевые подразделения, которые смогут задействовать.