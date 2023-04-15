«Плохие новости для граждан РФ». Хладнокровная жестокость Зеленского и Залужного должна обеспечить победу Украине — Игаль Левин

15 апреля, 13:08
NV Премиум
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Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Автор: Алексей Тарасов

В войне России против Украины победит жестокий и хладнокровный, убежден офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Военный аналитик считает, что именно такими качествами обладают главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, президент Украины Владимир Зеленский и украинские Силы обороны в целом.

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В интервью Radio NV Левин объяснил, что означает эта хладнокровная жестокость, и сообщил очень плохие новости для граждан РФ.

— Как электронные повестки в России отразятся на том, что будет происходить на войне в Украине?

— На войне в Украине отразится количество их не просто мобилизованных, а организованных солдат, которых смогут организовать в боевые подразделения, которые смогут задействовать.

Теги:   Интервью NV Кремль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Радио NV Валерий Залужный Война России против Украины мобики мобилизация в России

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