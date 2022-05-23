Зеленский и Залужный вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии Time 23 мая, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошли в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time.

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«В лице президента Зеленского народ Украины имеет лидера, достойного его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране – продавцы и солдаты, портные и водители грузовиков – борются за свои дома и свободу», – заявил президент США Джо Байден.

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В профайле Залужного говорится, что его работу запомнит история.

«Среди этого хаоса главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный стал тем военным разумом, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться и проявить инициативу на поле боя против россиян», — сказал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.



Также в список вошли президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие.

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