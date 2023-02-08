Зеленский посетил украинских военных, которые проходят обучение в Британии — фоторепортаж 8 февраля, 20:44 Владимир Зеленский и Риши Сунак на военной базе (Фото:Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком посетили базу Bovington Camp, где учатся украинские военные.



В Офисе президента отметили, что Зеленский ознакомился с обучением украинских экипажей на британском основном боевом танке Challenger и другой бронированной технике.

Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Владимир Зеленский также пообщался с военными и командованием базы.

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«Я увидел, что ребята готовы учиться быстро. Наши военнослужащие проявляют усердие и спешат как можно быстрее овладеть новыми навыками, чтобы вернуться домой и использовать все, чему научились, для освобождения нашей территории. Вижу, что здесь есть все необходимое для этого, в том числе мощные танки. Именно такие, как нам нужны. И мы делаем все, чтобы они также быстро появились на поле боя», — заявил президент.

Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Глава государства вручил украинским военнослужащим государственные награды. В частности, орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и За мужество ІІІ степени и медалями За военную службу Украины были отмечены танкисты, десантники и механики ВСУ.

Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Фото: Andrew Matthews/Pool via REUTERS

8 февраля Зеленский находится в Лондоне с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, а затем выступил в парламенте. После этого состоялась встреча с королем Чарльзом III.

Во время выступления в парламенте Зеленский сказал депутатам, что передаст королю благодарность всех украинцев за поддержку, которую тот выражал еще тогда, когда он был принцем Уэльским.



Глава государства также посетил украинских военных, проходящих обучение и подготовку на территории страны.