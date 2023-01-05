Зеленский и Шольц в пятницу обсудят детали последующих поставок оружия из Германии

5 января, 23:35
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Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем детали последующих поставок оружия для ВСУ.

"У нас будет еще одна батарея Patriot и мощная бронетехника - это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра - после моего разговора с господином канцлером", - сообщил президент.

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Он поблагодарил Олафа Шольца и президента США Джо Байдена за пакеты военной помощи, о которых было объявлено в четверг, 5 января.

https://www.youtube.com/watch?v=6sfKvR_EKKs

Ранее правительство Германии подтвердило, что передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. Также США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

Инфографика: НВ

Отмечается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц поговорили по телефону 5 января 2023 года, чтобы обменяться мнениями об агрессивной войне России против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооружение Поставки оружия Война в Украине Владимир Зеленский Олаф Шольц Война России против Украины

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