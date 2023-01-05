Зеленский и Шольц в пятницу обсудят детали последующих поставок оружия из Германии
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В пятницу, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем детали последующих поставок оружия для ВСУ.
"У нас будет еще одна батарея Patriot и мощная бронетехника - это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра - после моего разговора с господином канцлером", - сообщил президент.
Он поблагодарил Олафа Шольца и президента США Джо Байдена за пакеты военной помощи, о которых было объявлено в четверг, 5 января.
Ранее правительство Германии подтвердило, что передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. Также США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.
Отмечается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц поговорили по телефону 5 января 2023 года, чтобы обменяться мнениями об агрессивной войне России против Украины.