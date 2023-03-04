Зеленский встретился с президентом Европарламента Робертой Мецолой 4 марта, 11:39 Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европарламента Роберта Мецола (Фото:Скриншот с видео)

В субботу, 4 марта, во Львове Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Благодарю лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, во второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС», — отметил Глава Украинского государства.

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Зеленский подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.