Зеленский и Павел встретились с украинским мальчиком, который лечится в Чехии — видео

7 июля, 01:56
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Антон Коцко заявил, что мечтал о встрече с Зеленским (Фото:Офис президента)

Антон Коцко заявил, что мечтал о встрече с Зеленским (Фото:Офис президента)

Президент Петр Павел и Владимир Зеленский встретились в Чехии с 14-летним Антоном Коцко, который с марта 2022 года лечится в стране.

Антон Коцко из города Борислав Львовской области мечтал встретиться с президентом и записал к нему видеообращение. В ответ он получил видео от президента.

«Господин Президент, я очень рад, что мы сегодня встретились, это было мое самое заветное желание», — заявил Коцко.

Видео дня

Он подарил президенту футболку со своим рисунком и надписью Вместе мы сила, сувенир в форме сердца, а также фигуру богини правосудия Фемиды.

В свою очередь, Зеленский передал Коцко марку с изображением пса Патрона с лозунгом Сильнее вместе.

«Желаю тебе победы и благодарю за твою крепкую веру», — заявил Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1677070773020663808
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Чехия Петр Павел Владимир Зеленский

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