Визит в Николаев. Зеленский вместе с премьером Дании посетил раненых украинских защитников — видео 30 января, 15:04 Владимир Зеленский побывал в госпитале в Николаеве, где встретился с ранеными бойцами (Фото:www.president.gov.ua)

В понедельник, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

«Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию», — говорится в сообщении.

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Глава государства поблагодарил всех медицинских работников, оберегающих здоровье защитников Украины.

«Желаю скорейшего выздоровления!», — написал он.

В Офисе президента сообщили, что 30 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен посетили Николаев в рамках шефства, которое королевство взяло над восстановлением города.

Глава государства и глава датского правительства осмотрели здание Николаевской областной военной администрации, которое было частично разрушено в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Тогда жертвами российской атаки стали 37 человек.

Зеленский и Фредериксен посетили Николаевский морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные вследствие вражеских ракетных и дроновых атак.

Кроме того, они побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды.

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua