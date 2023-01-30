Визит в Николаев. Зеленский вместе с премьером Дании посетил раненых украинских защитников — видео
Владимир Зеленский побывал в госпитале в Николаеве, где встретился с ранеными бойцами (Фото:www.president.gov.ua)
В понедельник, 30 января, президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен посетил раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.
«Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию», — говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил всех медицинских работников, оберегающих здоровье защитников Украины.
«Желаю скорейшего выздоровления!», — написал он.
В Офисе президента сообщили, что 30 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен посетили Николаев в рамках шефства, которое королевство взяло над восстановлением города.
Глава государства и глава датского правительства осмотрели здание Николаевской областной военной администрации, которое было частично разрушено в результате российских ракетных обстрелов 29 марта 2022 года. Тогда жертвами российской атаки стали 37 человек.
Зеленский и Фредериксен посетили Николаевский морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные вследствие вражеских ракетных и дроновых атак.
Кроме того, они побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды.