Зеленский и Байден обсудили санкции против России 11 марта, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Jonathan Ernst/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров стороны обсудили ужесточение санкций против России.

Стороны также обсудили преступления РФ против мирного населения.

«Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию», — написал он.

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