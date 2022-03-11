Зеленский и Байден обсудили санкции против России

11 марта, 17:55
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Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Jonathan Ernst/File Photo)

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Jonathan Ernst/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров стороны обсудили ужесточение санкций против России.

Стороны также обсудили преступления РФ против мирного населения.

«Провел предметный разговор с президентом США Джо Байденом. Проинформировал его о своей оценке ситуации в поле боя, о преступлениях РФ против мирного населения. Согласовали дальнейшие шаги по оборонной поддержке Украины и усилению санкционного давления на Россию», — написал он.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1502305255404490769
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Санкции США Владимир Зеленский Санкции Война России против Украины

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