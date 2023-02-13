Возмутил Зеленского. За что президент на самом деле хотел снять Резникова с поста главы Минобороны — представитель Банковой 13 февраля, 12:40 Эксклюзив NV Неудачное выступление. Министр обороны Алексей Резников из-за коммуникационного провала попал в опалу (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Реакция Алексея Резникова на публикацию о сильно завышенных закупочных ценах на продукты для армии едва не стоила ему кресла министра, утверждает источник NV в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский возмутился реакцией министра обороны Алексея Резникова на публикацию, в которой приводились данные о завышенных ценах на продукты питания для армии. Об этом NV на условиях анонимности рассказал высокопоставленный источник в Офисе президента (ОП). «Поначалу Резников стал в позу и принялся „наезжать“ на журналистов, грозить им расследованием и привлечением к ответственности», — пояснил этот представитель Банковой. Главе государства такое поведение не понравилось: по его мнению, министру стоило бы признать ошибки и попытаться понять суть обвинений. «Поэтому Зеленский поручил собрать фракцию и узнать, есть ли голоса, чтобы снять Резникова», — рассказал источник.

Видео дня

Конкретного решения еще не было, когда лидер фракции СН Давид Арахамия поспешил обнародовать информацию о переводе Резникова в Минстратегпром и назначении на его место главы ГУР Кирилла Буданова.

Уже на следующее утро Арахамии пришлось корректировать свое сообщение, так как президент не стал торопиться с отставкой Резникова.

Главу государства переубедили аргументы о том, что в ближайшее время состоится очередное заседание международной группы поддержки Украины в формате Рамштайн. А у действующего министра обороны налажены хорошие контакты с коллегами из разных стран, что в данном случае очень важно.

«Пока вопрос по Резникову стоит на паузе», — заверил NV источник в ОП.

Кандидатура Буданова на пост министра обороны все еще рассматривается, но тот вполне справляется и на нынешнем месте.