Зеленский хочет приравнять коррупцию к государственной измене 27 августа, 19:05 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения. Соответствующий законопроект Верховная Рада получит уже в ближайшую неделю.

Об этом Зеленский сказал в интервью Наталье Мосейчук.

«Если ты хочешь побороть скажем так „местную брусчатку“, то я не могу бороться с брусчаткой в каждом городе. Есть фундаментальные решения, на них я обращаю внимание. Например, я поставил задачу законодательно по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время», — отметил глава государства.

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Президент отметил, что такое решение не может действовать в обществе постоянно, но на период военного времени может помочь.

Зеленский сказал, что не знает, поддержат ли этот проект законодатели.

«Очень важно не прикручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый, вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы чиновники даже не думали о незаконном обогащении.

«Но это не расстрел, это не сталинизм. Если есть доказательства — человек должен быть за решеткой. Я думаю, что парламент это получит (законопроект — ред.) в ближайшую неделю, и дальше игра на стороне парламента уже», — пояснил Зеленский.