Зеленский хочет поговорить с премьер-министром Индии — МИД

10 апреля, 17:53
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова в интервью телекомпании CNBC.

Индийская газета Hindu сообщила, что Джапарова будет призывать Индию прислать «решительное послание к миру» российскому диктатору Владимиру Путину, который посетит Индию в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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«Мы считаем, что активизация политического диалога на самом высоком уровне является первым шагом к этой великой цели. Мой президент просит телефонного разговора с премьер-министром. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать его однажды в Киеве», — сказала она.

Джапарова также отметила, что Украина ожидает, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, пригласит официальных лиц Киева принять участие в мероприятиях G20 и активизировать политический диалог.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Индия Нарендра Моди Владимир Зеленский

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