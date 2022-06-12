Зеленский о потерях оккупантов: Что это вам дало, Россия? 12 июня, 01:49 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что гордится нашими защитниками, которые смогли остановить продвижение оккупантов и держат оборону.

Об этом он сказал в своем видеообращении.



«Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврийское. Есть определенные успехи в Запорожской области тоже. Продолжаются ожесточенные уличные бои в Северодонецке. Я горжусь всеми нашими защитниками, я горжусь нашими защитницами, которые смогли остановить продвижение этих враждебных людей, этих оккупантов уже на долгие недели и держат нашу оборону мощно», — отметил Зеленский.

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Он напомнил, как в России в начале мая надеялись захватить весь Донбасс. А уже 108 день войны, уже июнь и Донбасс держится. Потери, понесенные оккупантами, в том числе и на этом направлении, очень весомы.

«В общей сложности российская армия на сегодняшний день имеет уже около 32 тысяч мертвых душ. Ради чего? Что вам это дало, Россия? Никто сейчас не может сказать, сколько еще будет продолжаться это сожжение душ Россией. Но должны сделать все, чтобы оккупанты пожалели, что все это натворили, и чтобы они ответили за каждое убийство и каждый удар по нашему прекрасному государству. Вечная слава всем защищающим Украину, вечная память всем погибшим за Украину. Слава Украине!», - сказал президент.

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