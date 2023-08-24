«Это был знак, что мы точно победим». Президент Зеленский дал эксклюзивное интервью NV для проекта Люди, приближающие победу 24 августа, 07:17 NV Премиум Президент Владимир Зеленский на острове Змеиный (Фото:ПСОПУ)

Президент Владимир Зеленский накануне Дня независимости рассказал NV о своих самом тяжелом и самом лучшем днях за время большой войны, и про то, какой будет победа.

Ко второму военному Дню независимости Украины NV подготовил проект Люди, приближающие победу, который вышел в печатном № 3 за август. Его героями стали 30 украинцев и иностранцев — прежде всего военные, а также волонтеры и представители других сфер, которые прилагают значительные усилия ради борьбы с российской полномасштабной агрессией. Этих людей редакции помогли отобрать эксперты.

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Некоторые тексты, посвященных героям проекта, написали журналисты NV, некоторые — известные украинцы и иностранцы. А часть Людей, приближающих победу рассказали о себе сами, ответив на пять одинаковых вопросов редакции. Это сделали и военные, и волонтеры, и еще один человек — президент Владимир Зеленский, которого редакция отметила в своем проекте как олицетворение сопротивления российской агрессии на государственном уровне.

— Ваш худший день за время большой войны (кроме 24 февраля 2022 года)?

— Худший день — то, что я видел в Буче. Тогда я увидел последствия российской агрессии и оккупации. Массовые пытки и захоронения. Ощущение, что именно такое ты видел на черно-белых фотографиях времен фашизма. И такое ощущение, что тебя перенесло именно в такие времена, во времена таких трагедий. Этого нельзя простить.

— Ваш лучший день за время большой войны?

— Был день, когда я проехался по нескольким направлениям Киевской области после того, как наши ребята оттеснили российские войска. После того, как мы отбили Гостомель. Был очень хороший день, я помню, как ехал и увидел: возле ларька какие-то ребята что-то покупали. Просто до этого я людей не видел на улице. Мне кажется, это был такой знак, что мы точно победим в этой войне. Это только начало.

— Ваше самое большое достижение за этот период?

— Здесь нет больших достижений одного человека, любого. Я считаю, что самое большое достижение всех нас, что мы были объединены и каждый из нас — на своем месте. И это дало возможность не потерять жизнь и не потерять страну. И не потерять будущее. Я в это верю.

— Каким будет конец войны и когда это может произойти?

— У всех по-разному. У некоторых конец войны уже наступил. Когда видишь, как бойко живут сегодня улицы многих городов, включая столицу. А для кого-то победа — это то, что не дали полностью оккупировать государство. Для большинства, я уверен, победа — это восстановление нашей территориальной целостности. Но на самом деле, мне кажется, победа — это когда будет не только наша земля, и не только возвращение всех людей, а именно возвращение справедливости на эту территорию. И наказание России за такую геноцидную политику против Украины.

— Что Украине надо будет в первую очередь решить после войны?

— Наивысшее достижение, которое стало причиной того, что мы не сломались, не упали и нас не оккупировали, — это объединение. Я верю, что каждый из нас сыграл свою роль, чтобы страна объединилась. И я думаю, что самое большое испытание у нас впереди. Потому что когда есть враг, объединиться — это одно дело. Когда нет войны, то не потерять это единство, не потерять целостность, а значит, не потерять государство — это будет самый большой вызов. Вот что нам надо делать. Не потерять наше государство после победы.

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести его можно здесь.

