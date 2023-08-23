«Узнаваемый почерк». Интервью NV с Игалем Левиным о том, как слова Зеленского, Малюка и Буданова продвигают на росТВ

23 августа, 09:27
NV Премиум
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Игаль Левин, военный аналитик (Фото:Игаль Левин / Facebook)

Игаль Левин, военный аналитик (Фото:Игаль Левин / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал, где Украине взять пилотов для «242» истребителей F-16, как слова украинского военно-политического руководства продвигают на российском телевидении и как санкции уменьшили возможности РФ, в частности в военно-промышленном комплексе.

 — Хочу начать с вроде бы простой арифметики. Уже пару дней украинцы пытаются посчитать, а сколько же мы можем получить истребителей F-16. Подтверждения были от двух стран — от Нидерландов и Дании. 42 истребителя есть у Нидерландов, 19 — у Дании. Вроде бы, это 61. А вроде бы, и не так. Как вы поняли эту арифметику?

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— Давайте по-другому посчитаем, надо считать эскадрильи. Эскадрилья — это 12 самолетов. Украине нужно как минимум три для того, чтобы действительно был эффект. Три эскадрильи, это сколько самолетов?

— 36.

— Это меньше, если мы даже без Дании берем. И [министр обороны] Резников, кстати, заявил о том, что в истребительной коалиции 11 стран; намечается, что другие присоединятся к ней. То есть мы понимаем, что, конечно, самолетов будет больше, чем у Дании и Нидерландов.

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Что такое три эскадрильи, которые Украине нужны как минимум? Конечно, нужно больше, конечно, нужно намного больше — шесть эскадрилий. Имею в виду, что точно набирается, и точно будет больше. Простая арифметика вот такая. Не нужно считать их поштучно.

— Где брать пилотов? И это действительно может быть серьезным вопросом. Олег Катков, главный редактор издания Defense Express, говорил о том, что может возникнуть ситуация, когда вооружения у нас больше, чем профессионалов, чтобы им управлять. Представители Генштаба говорили, что девять пилотов могут отправляться на обучение. Сколько времени нам нужно для того, чтобы подготовить пилотов? Какой обычно срок на это требуется?

Теги:   Китай Украина-Россия Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) ВПК F-16 Россия-Китай Владимир Зеленский Роскосмос Радио NV ГУР МО Игаль Левин

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