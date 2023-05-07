Ближайшее время должно стать плодотворным в поставке оружия для воинов и в переговорах с партнерами — Зеленский 7 мая, 22:23 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время должно стать плодотворным «как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с партнерами».

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

«На днях мы будем активно готовиться к новым мероприятиям в мае и июне. Уже подробно прорабатываем и с другими нашими партнерами новые шаги в помощи Украине, ожидаем их в ближайшее время — именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для более быстрого восстановления мира для всей украинской земли», - подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что «очень важно, чтобы мир знал каждый факт российского террора против наших людей, чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь».

«Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о жестокости оккупантов, что не прекращается ни на день!» — подытожил глава Украинского государства.