В Офисе президента готовят указы о присвоении звания Герой Украины посмертно трем украинским военным. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам президента, звание Герой Украины присвоят военному летчику, полковнику Дмитрию Фишеру, «азовцу» Назарию Гринцевичу и воину 3-й отдельной штурмовой бригады Виталию Карвацкому.

«Не забываем наших павших воинов, чтим их память и отмечаем государственными наградами. […] Документы готовятся на звание Герой Украины — к сожалению, посмертно. Слава всем нашим воинам!» — сказал Зеленский.

Полковник Дмитрий Фишер погиб 5 июня 2022 года во время выполнения сложного боевого задания, пишет Укринформ. Его истребитель Су-27 сбила российская ПВО. Только в марте 2024 года ДНК-экспертиза окончательно подтвердила его смерть.

21-летний Назарий Гринцевич («Грєнка») — самый молодой защитник Азовстали — погиб на фронте 6 мая 2024 года. Его похоронили 10 мая. Юноша был одним из тех, кто до последнего оборонял Азовсталь в Мариуполе, откуда по приказу вышел с еще 2340 военными и сдался в плен оккупантам. Тогда ему было 19 лет. После освобождения из плена в сентябре 2022 года Гринцевич решил вернуться в армию и стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении Контакт 12.

18 июня на Харьковском направлениипогиб украинский военный Виталий Карвацкий с позывным «Турист». Карвацкий присоединился к Вооруженным Силам добровольцем после начала полномасштабного вторжения. Сначала он служил в 125-й бригаде ТрО Львова. Позже «Турист» перевелся в третью штурмовую бригаду, где работал с FPV-дронами.