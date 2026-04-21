Зеленский анонсировал изменения в комплектации подразделений и дополнительное финансирование армии

21 апреля, 20:56
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Президент Владимир Зеленский анонсировал дополнительное финансирование армии (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский анонсировал дополнительное финансирование армии (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовятся решения по комплектованию украинских подразделений и дополнительному финансированию армии.

Во время вечернего видеообращения во вторник, 21 апреля, он отметил, что говорил с министром обороны Михаилом Федоровым и военным командованием.

«Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся», — сказал Зеленский.

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В феврале народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал в интервью Radio NV, что Украина работает над тем, чтобы перенаправить часть кредита в 90 миллиардов евро на финансирование военных.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Владимир Зеленский Украинская армия силы обороны Финансирование Война России против Украины

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