Зеленский анонсировал новое производство украинского оружия 6 сентября, 02:47 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новое производство украинского оружия. Также ожидаются новые поставки от международных партнеров.

Об этом он сказал во время видеообращения.



Зеленский заявил, что все запросы от украинских военных будут переданы высшим генералам, чиновникам и международным партнерам.

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«Будет новая поставка. Очень важно — будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций», — сказал лидер государства.