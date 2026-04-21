«Наши дальнобойные санкции». Зеленский утвердил перечень следующих операций Сил обороны

Зеленский анонсировал наращивание использования дронов на фронте в ответ на российские амбиции (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что снижение санкционного и политического давления на Россию со стороны международных партнеров привело к частичному росту военных амбиций Кремля . В ответ Украина планирует усилить использование беспилотников на фронте.

Об этом он сообщил во вторник, 21 апреля.

«Командование Вооруженных сил Украины четко понимает, что именно планирует враг и какие приоритеты определены для российской армии политическим руководством России. Будем противодействовать. Наши дальнобойные санкции, наращивание применения дронов на передовой и активные действия наших подразделений обеспечат необходимые ответы оккупанту. Сегодня утвердил перечень наших следующих операций», — написал он.

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Президент также сообщил, что главнокомандующий Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили о самых эффективных подразделениях на фронте.

«Определили и первоочередные потребности в обеспечении фронта, которые должны быть немедленно реализованы. Спасибо каждому солдату, сержанту и офицеру за защиту нашего государства и людей!» — добавил глава государства.

15 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с началом смены погоды российская армия активизировала наступательные действия на всей линии фронта.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донетчины, которое может длиться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти 2 года.

19 апреля посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов и не позволять Москве извлекать выгоду из эскалации вокруг Ирана.

Она добавила, что в интересах Киева и Вашингтона ограничить финансирование, которое Россия использует для войны против Украины и поддержки противников США.

Это заявление прозвучало после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало лицензию, которая позволяет операции, связанные с продажей, доставкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года. Лицензия действует до 16 мая 2026 года.