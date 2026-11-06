Зеленский заявил, что вместе с главнокомандующим Драпатым готовит кадровые решения в ВСУ

Об этом глава украинского государства заявил 6 ноября в вечернем видеообращении.

«Непросто, но мы должны выйти на дипломатический путь — двигаться к окончанию войны. Мы координируем свои действия с партнерами. Украина делает все, чтобы наступил мир. Еще одно. Мы готовим решения совместно с главнокомандующим [Михаилом Драпатым — ред.] — кадровые решения в Вооруженных силах Украины», — заявил президент Зеленский.

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Кроме того, как подчеркнул глава украинского государства, он провел важную беседу с лидерами стран Северной Европы и Балтии (NB8).

«О наших потребностях перед зимой они проинформированы. И мы рассчитываем — поддержка будет. Не снижаем активности и стремимся к тому, чтобы состоялись встречи — в различных форматах с американцами, европейцами и россиянами», — подытожил он.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Сил обороны в Донецкой области усилят две обновленные группировки, которыми будут командовать Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

9 сентября стало известно, что командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий возглавит новый временный орган управления в ВСУ — группировку войск «Центр». Новая группировка будет отвечать за оборону большей части Донецкой области.

Ранее заместитель Билецкого Родион Кудряшов в интервью Radio NV объяснял, почему президент Зеленский приказал Билецкому и Прокопенко возглавить оборону Донбасса.

«На сегодняшний день зона ответственности, например, на Донецком направлении, представляет собой однородную зону — если мы смотрим на характер ведения боевых действий, то он плюс-минус одинаков. Поэтому в данном формате целесообразно подчинять корпуса и воинские части, выполняющие задачи на этом направлении, именно тем командирам, которые успешно реализуют свой управленческий потенциал. В данном случае это 1-й корпус Национальной гвардии Азов и 3-й армейский корпус», — отметил Кудряшов.

19 октября бригадный генерал Андрей Билецкий впервые подтвердил, что ему поступило предложение возглавить Сухопутные войска ВСУ — однако он отказался.

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«Если вы спрашиваете: „Предлагали ли?“, да, действительно предлагали возглавить командование Сухопутными войсками для проведения реформы. Но я не вижу некоторых моментов… Я верю, что можно реформировать боевую подготовку. Но у меня есть сомнения, что на пятом году войны можно заменить мобилизацию. Это невозможно. Можно улучшить, можно избавиться от эксцессов, но… А это ключевая задача для Сухопутки. Нет смысла браться за то, в что ты не веришь, что ты можешь улучшить», — сказал он в ответ на вопрос журналиста NV.