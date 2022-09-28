Зеленский анонсировал «хорошие новости» с фронта 28 сентября, 02:27 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости с фронта.



«А что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут и хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю», — заявил президент.

Он отметил, что псевдореферендумы оккупантов не изменят ситуации.

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«Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и в Херсонской, и в Запорожской области, и в Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму. Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов», — заявил Зеленский.

27 сентября в Офисе президента рассказали, что с начала контрнаступления ВСУ освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области. Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в области.

