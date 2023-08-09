Зеленский провел Ставку «в специальном формате» 9 августа, 13:30 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В среду, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в специальном формате.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

«Сегодняшняя Ставка — в специальном формате. Узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме — нашему наступлению», — сказано в сообщении.

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По его словам, был проведен глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага.

«Доклады: Главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов», — добавил президент.

8 августа CNN со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников США и Запада, ознакомленных с последними данными разведки, сообщил, что западные чиновники все более «трезво» оценивают способность украинских войск вернуть значительную часть оккупированных территорий.

«В течение следующих нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но для них действительно достичь прогресса, который бы изменил баланс этого конфликта, я считаю, что это крайне, очень маловероятно», — сказал высокопоставленный западный дипломат.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.