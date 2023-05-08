Обсудили воздушные атаки РФ. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 8 мая, 12:52 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В понедельник, 8 мая, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.



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Также были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и планах оккупантов на ближайшее время.

Командующие ОСУВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности оперативно-стратегических группировок войск Хортица, Таврия, Одесса, Север.

Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад.

Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов нужд украинского войск в текущем году.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.