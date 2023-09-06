Зеленский провел заседание Ставки, обсудили подготовку энергосистемы к зиме 6 сентября, 11:05 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, обсудили подготовку энергосистемы к зиме.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram в среду, 6 сентября.

Во время заседания обсудили комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист.

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Заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, всего энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

Зеленский заявил, что еще есть над чем работать, а все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения.

«К этой теме будет особое внимание», — подчеркнул он.

23 июля Главное управление разведки Минобороны Украины установило, что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины.

10 октября 2022 года Россия впервые провела масштабный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. В течение следующих месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но, несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блэкаут.