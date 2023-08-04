Зеленский провел «напряженную трехчасовую» Ставку главнокомандующего
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
В пятницу, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел «напряженную трехчасовую» Ставку главнокомандующего.
«Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требующих особого внимания», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.
По его словам, обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклады по всем направлениям.
«Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский. Наступательные и оборонительные операции, обеспечение, логистика», — сказано в сообщении.
Также обсудили «зерновой коридор».
«Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности», — добавил Зеленский.
Во время Ставки обсудили развитие ВПК.
«Доклад министра Камышина. Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами», — добавил он.
Зеленский заявил, что также провели анализ применения высокоточного оружия.
«Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны», — подчеркнул он.