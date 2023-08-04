Зеленский провел «напряженную трехчасовую» Ставку главнокомандующего 4 августа, 14:15 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел «напряженную трехчасовую» Ставку главнокомандующего.

«Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требующих особого внимания», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

По его словам, обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклады по всем направлениям.

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«Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский. Наступательные и оборонительные операции, обеспечение, логистика», — сказано в сообщении.

Также обсудили «зерновой коридор».

«Доклады вице-премьера Кубракова, министра Кулебы, командующего Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности», — добавил Зеленский.

Во время Ставки обсудили развитие ВПК.

«Доклад министра Камышина. Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами», — добавил он.

Зеленский заявил, что также провели анализ применения высокоточного оружия.

«Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны», — подчеркнул он.