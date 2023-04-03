Зеленский посетил село Ягодное, где год назад россияне месяц удерживали в подвале почти 400 человек

3 апреля, 13:58
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Владимир Зеленский в подвале, где российские оккупанты удерживали людей. Село Ягодное, Черниговская область (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский в подвале, где российские оккупанты удерживали людей. Село Ягодное, Черниговская область (Фото:Офис президента)

В понедельник, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ягодное в Черниговской области, где в прошлом году российские оккупанты почти месяц держали в школьном подвале более 350 местных жителей.

Как сообщает Укринформ, поездка главы украинского государства состоялась в годовщину освобождения населенного пункта от оккупационных войск РФ.

Зеленский побывал в том подвале и пообщался с местными жителями.

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"Местные жители, и взрослые, и дети, прошли здесь пытки. Я очень благодарю их за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла Российская Федерация, российские военные вместе с их руководством, с их президентом», — отметил он.

Как сообщает Офис президента, вместе с Зеленским село посетили находящиеся в Украине с визитом вицеканцлер Германии Роберт Хабек и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

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По словам Зеленского, в Ягодном до оккупации проживало около 400 человек, и около 370 человек содержали в школьном подвале площадью менее 200 квадратных метров.

«27 дней были в подвале. Выжили – стоя и сидя. 11 человек, к сожалению, погибли. И все эти люди каким-то образом во тьме жили и ждали возвращения Украины», – сказал он.

Президент рассказал, что пленники в темноте писали на стенах фамилии и даты смерти односельчан, чтобы не забыть. А дети писали строчки гимна Украины.

Украинский президент пожелал российскому диктатору Владимиру Путину пережить все, что год назад в оккупации пережили жители Ягодного.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Владимир Зеленский Военные преступления РФ

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