Есть усиление для украинской системы ПВО — Зеленский 26 июля, 13:22 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть усиление для украинской системы ПВО.

«Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты о поставках оружия и боеприпасов. Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно», — говорится в сообщении главы государства в Telegram в среду, 26 июля.

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По словам Зеленского, также на селекторном совещании ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах, а СБУ — о ходе последних реализаций в отношении врага внутри государства.

«Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонительных действиях по всей линии соприкосновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше», — добавил Зеленский.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что из 19 ракет различных типов, девять целей удалось сбить силам ПВО. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

24 июля РФ атаковала Одесскую область дронами-камикадзе, пострадали семь человек. В порту Рени разрушены три склада с зерном.

