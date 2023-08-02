Зеленский приехал на Закарпатье и собрал совещание по ситуации в регионе 2 августа, 20:42 Владимир Зеленский (Фото:Зеленский / Официальный / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 августа, прибыл в Закарпатье и провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации в регионе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что во время совещания обсуждались стратегические для региона вопросы границы. А также релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в общинах Закарпатской области.

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Президент Украины отметил, что на совещании также подняли вопрос реабилитации украинских защитников и инициативы развития экономики Закарпатья, а именно тех возможностей, которые десятилетиями не использовали.

«Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста. Спасибо всем на Закарпатье, кто работает на благо Украины и помогает приближать нашу победу!» — подчеркнул глава государства.

1 августа Зеленский провел совещание с силовиками и военными и заслушал доклады о текущей обстановке в стране. А после этого в вечернем обращении рассказал о докладе руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, после которого российские оккупанты «точно почувствуют результаты нашей работы».

29 июля Зеленский приехал на передовые позиции Сил специальных операций вблизи города Бахмут Донецкой области, чтобы поздравить украинских бойцов с днем Сил специальных операций.