Вопрос номер один — экспорт зерна. Зеленский провел заседание Ставки 18 июля, 13:57 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

«Вопрос номер один на сегодняшней Ставке — морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа — логистика поставок и защита прибрежного региона», — сказано в сообщении.

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По словам главы государства, были доклады министра внутренних дел Украины Александра Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА. ГУР, СВР, СБУ — о планах противника.

Также заслушали ситуацию на поле боя от командующих Валерия Залужного, Александра Сырского, Александра Тарнавского. Министр обороны Алексей Резников и командующий Сил логистики Олег Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.

«Спасибо всем за работу. Двигаемся дальше», — добавил Зеленский.

Выход РФ из Черноморской зерновой сделки — что известно

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который усугубился вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Это позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Россия неоднократно прекращала свое участие в зерновой сделке, в том числе и 29 октября, когда аргументировала свой выход «взрывами» в Севастопольской бухте, в которых обвинила Украину и Британию.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

РФ объявила, что официально выходит из зернового соглашения.

Мировое сообщество осудило такие действия Москвы, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение «бессовестным».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.