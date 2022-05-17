Зеленский отметил государственными наградами 201 защитника

17 мая, 02:39
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 201 защитника. Двум присвоено звание Героя Украины.

Об этом он сообщил в видеообращении.

«Подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Звание Герой Украины присвоено старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы — командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады и подполковнику Ерку Вячеславу Владимировичу — командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации, посмертно. Вечная слава каждому и каждому, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!», - сказал Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Герой Украины Война России против Украины

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