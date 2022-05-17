Зеленский отметил государственными наградами 201 защитника 17 мая, 02:39 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 201 защитника. Двум присвоено звание Героя Украины.

Об этом он сообщил в видеообращении.



«Подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечен 201 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Звание Герой Украины присвоено старшему лейтенанту Агасиеву Кириллу Яшару оглы — командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады и подполковнику Ерку Вячеславу Владимировичу — командиру авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации, посмертно. Вечная слава каждому и каждому, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!», - сказал Зеленский.

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