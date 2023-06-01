Зеленский приехал в Молдову на евросаммит. Предложит коалицию Patriot

1 июня, 09:36
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову в четверг, 1 июня. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества, где, кроме него, будут еще около 50 лидеров.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию [зенитно-ракетных комплексов] Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего», — заявил Зеленский.

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Как пишет NewsMaker, он прибыл в замок Мими в селе Бульбоака, где проходит саммит, первым после президента Молдовы Майи Санду. Они уже встретились.

1 июня в Молдове состоится второй саммит Европейского политического сообщества, который посетят около 50 глав стран, правительств и институтов Евросоюза. Там обсудят совместные усилия ради мира в контексте развязанной Россией полномасштабной войны против Украины и связанные с ней кризисы, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость государств Европы.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Европа Молдова Владимир Зеленский Майя Санду

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