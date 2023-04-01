В Бучанском районе от российской агрессии погибли 37 детей 1 апреля, 01:24 Жители Бучи чтят память погибших во время российской оккупации (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что от российской агрессии в Бучанском районе Киевской области погибли 37 детей.

«Только в Буче и в Бучанском районе пострадали 89 детей, из которых погибли 37, почти половина, 52, получили разные степени травм. По официальным данным, россияне в Украине убили 466 детей. И это не все наши жертвы, потому что мы точно не знаем, что происходит на оккупированных территориях», — заявила первая леди.

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Зеленская также напомнила, что по официальным данным, оккупанты похитили и вывезли в РФ более 19 тысяч детей.

«В данный момент Украина упорно работает над их возвращением, но мы смогли вернуть только 327 детей», — заявила Зеленская.

Войска РФ зашли в город под Киевом в первые дни войны против Украины. После бегства российских окупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.