Второй Саммит первых леди и джентльменов собрал более трех миллионов долларов на реанимобили — Зеленская 24 июля, 03:38 Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что участники Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве собрали 3,2 миллиона долларов на реанимационные автомобили.

Об этом сообщает Укринформ.

«На нашем саммите мы сегодня собирали средства на реанимобили для украинских врачей и пациентов. С волнением сообщаю, что мы собрали 3 миллиона 200 тысяч долларов и это 32 скорых, которые уже скоро направятся на вызов, и жизнь не будет потеряна там, где ее можно спасти», — сообщила Зеленская.



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Об успешности саммита также заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что инициатива первой леди «стала традиционным форматом уникальным для мирового сообщества».

«Сегодня в Киеве состоялся уже второй ежегодный саммит Первых Леди и Джентльменов. В этом году он собрал еще больше участников. Объединил Киев с Варшавой, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Объединил топовых политиков, общественных деятелей других стран и воинов. Представителей бизнеса, спорта, медиа. Писателей, звезд шоу-бизнеса, педагогов, врачей», — заявил президент.

В субботу, 23 июля, в Софии Киевской прошел второй Саммит первых леди и джентльменов. Открыла саммит первая леди Украины Елена Зеленская.

В Киев на саммит прибыли первые леди Латвии Андра Левите и Литвы Диана Науседене, а известный британский журналист Пирс Морган стал модератором.

Серце світу б'ється в Україні — так называлась первая панель саммита, а Вимушені переселенці. Солідарність без кордонів — вторая. Среди спикеров также мировые знаменитости — Ричард Гир, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Дэвид Бекхэм и другие.



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